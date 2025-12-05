韓国の李赫駐日大使はきょう都内で会見を行い、日韓関係について人々の往来が増えるなど「安定を取り戻した」として、さらなる関係の発展に期待感を示しました。李赫 駐日大使「韓日関係が安定を取り戻して、未来に向けて本当に生産的なお互いにウィンウィンの関係に発展しようとしていると思います」李赫駐日大使は日本記者クラブでの会見で、今年は日韓国交正常化から60年を迎え、人々の往来が増えるなど日韓関係が「安定を