タレントのマツコ・デラックスが、5日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国2時間SP」（後8・00）に出演し、格安すぎるサービスについて語った。番組では、千葉から長野に封筒を送ったら、2日後には到着していたとの視聴者の報告を紹介。料金は110円だったという。有吉弘行が「確かに、いつも凄いなと思う」と感心すると、マツコは「110円っておかしいでしょ？だって。110円って、今ジュースも買えないわよ？」