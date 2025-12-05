7人組女性アイドルグループ、CANDY TUNEが5日、東京ガーデンシアターで全国8都市をめぐった全国ツアー千秋楽公演を行い、来年6月5日と6日に初の日本武道館公演を行うことをサプライズ発表した。アンコールではプロ野球横浜の主催イベント「横濱漢祭2025」でグループの人気曲「倍倍FIGHT！」をカバーして話題となった格闘家の角田信朗がゲスト出演。メンバーと同曲を披露して盛り上げた。福山梨乃（27）はツアーでグループの知名度