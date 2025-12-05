飼い主さんが何か作業を始めようとすると邪魔したくなってしまうのは猫の性というもの。しかしそんな猫ちゃんにまさかのハプニングが発生してしまったのだそう。悲劇に見舞われたみちこちゃんの何ともゆるいリアクションに「マイペースな子笑」「そんなトコロがかわいい」と、コメントが寄せられ、5.5万再生を超える反響がありました。 【動画：模様替えを妨害するネコ→ソファに乗った結果…『予想外のハプニング』】 模