女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が５日、東京・有明の東京ガーデンシアターで全国ツアー最終公演を行った。アップテンポな冒頭の「ｈａｎａｍａｒｕ」から、会場を満員にした８０００人の「あめちゃん（ファンの愛称）」と一体に。南なつ（２４）が「今日はいっぱい声出して盛り上がっていくよー！」とあおり、本ツアーで初披露した「アイしちゃってます［ハート］」「永遠Ｔｗｉｌｉｇｈｔ」など全２２曲