日本高野連は５日、大阪市内で理事会を行い、部内での暴力事案で今夏の甲子園を途中辞退した広陵（広島）の不祥事を受け、新たな対応策を以下の通りに示した。〈１〉不祥事件の事実確認について、被害・加害を含めた関係者間で齟齬が生じないように被害者の不祥事件報告書の素案確認と異議申立有無を不祥事件報告書様式に記載する。〈２〉各加盟校の指導者、生徒、保護者を対象に、高校野球の歴史、日本学生野球憲章の理念、並び