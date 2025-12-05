ＡＫＢ４８が５日、東京・日本武道館で結成２０周年を記念した公演（７日まで）の２日目を迎えた。この日は豪華ＯＧが出演する公演としては初日。篠田麻里子（３９）が２０１１年にセンターを務めた「上からマリコ」で開幕した。篠田は、ハットとミニ丈の衣装にロングブーツ姿で登場し「２０周年初日、みんな潰（つぶ）すつもりで来て下さい！」と１２年の選抜総選挙で繰り出した名言を交え、会場を沸かせた。その後も島崎遥