【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は5日、米交流サイト（SNS）のX（旧ツイッター）に対し、巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反したとして、1億2千万ユーロ（約210億円）の制裁金を科したと発表した。著名人らのアカウントが本物であることを示していた青色の認証マークを、誰でも有料で取得できる制度に変えたことで、利用者を欺いていると指摘した。DSA違反に基づく制裁金は初めて。Xには60営業日以