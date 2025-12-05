news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「専門学校の送迎バス横転、20人ケガ」についてお伝えします。◇◇◇貝原祐介記者「バスが徐々に道路に寄せられています。前方の左側のタイヤには激しく泥などが巻き込まれています」横転した状態から引き上げられるバス。5日午前、埼玉県吉見町でバスの横転事故が発生しました。現場は見通しのよい片側1車線の道路。横転したのは、自動車整備士を養成する専門学校の送迎バス