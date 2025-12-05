アイドルグループのシャルロットのメンバー、一ノ瀬瑠菜（18）が5日までにインスタグラムを更新し、水着ショットなどを複数投稿した。発売中の「週刊プレイボーイ」（集英社）に掲載されているグラビア撮影のオフショットで、爽やかなブルーや鮮やかな赤色が印象的なビキニ姿で、抜群のスタイルを披露。フォロワーからは「服着ないと風邪ひいちゃう」「かわいすぎて困る」などのコメントが寄せられている。