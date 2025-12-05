ロシアのプーチン大統領は5日、訪問先のインドでモディ首相と会談しました。ロシア産原油への圧力を強めるアメリカを念頭に、「エネルギーの安定供給を継続できる」と強調しました。プーチン大統領とモディ首相の首脳会談は5日、ニューデリーで行われ、ウクライナ情勢についても意見を交わしました。プーチン大統領が「率直に議論する機会を頂いた」と述べた一方で、モディ首相は、「インドは中立ではなく平和の側にいる」と述べ、