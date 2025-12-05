三井農林は、はちみつ紅茶のティーバッグの人気と近年のチャイの人気に着目して新商品「日東紅茶 はちみつチャイティーバッグ」を8月25日に新発売した。8月20日、新商品発表会に登壇した商品企画第二室の古谷野綾斗氏は外部データを引き「はちみつ紅茶市場は、ティーバッグ市場全体の約1割近くまで販売金額が伸びているカテゴリ。スパイス入りのティーバッグ商品の販売金額も、4年の間に10倍以上伸びている」と語る。商品企画