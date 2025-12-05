西武は５日、来季の選手会役員を発表。選手会長を３年連続で外崎修汰内野手（３２）が務める。また、副会長に西川愛也外野手（２６）と渡辺勇太朗投手（２５）が、執行役員を蛭間拓哉外野手（２５）と隅田知一郎投手（２６）が就任した。