ロシアのプーチン大統領は３日、ロシアへの割譲を求めているウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）について、ウクライナ軍が撤退しない限り、武力で全域を制圧する考えを示した。米国主導の和平協議が続く中、侵略を続ける構えを強調したものだ。露大統領府が４日、インドメディアによるインタビューを公表した。プーチン氏は「我々が軍事的手段でこれらの領土を解放するか、ウクライナ軍が撤退するかのどち