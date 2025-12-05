日本維新の会・吉村洋文代表は５日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。この日、連立を組む自民党と衆院議員定数削減の関連法案を共同で国会に提出したことに言及した。同関連法案の内容は、現行定数４６５議席の１割を目標に少なくとも４５議席削減し、具体的な削減方法は施行から１年以内に結論を得るとした。今後、衆議院議長のもとで与野党すべての会派が参加する協議会で具体的な検討を進め、結論を出すという。一方