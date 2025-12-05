今週の武豊騎手は土日で計13鞍に騎乗する。注目はダート王者決定戦・チャンピオンズカップ。浜中俊騎手の落馬負傷を受け、メイショウハリオとの初コンビが急遽実現した。同馬はこのレースがラストランとなる予定で、武騎手にとっても縁の深い“メイショウ”の馬。名手との新コンビで、果たして有終の美を飾れるのか！？暮れのダートチャンピオンを決める一戦に大きな注目が集まる。【武豊日記】真の強者は認めなければならない土