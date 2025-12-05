岐阜県関市で路線バスと軽乗用車が衝突する事故があり、バスの乗客1人と軽乗用車の運転手が軽いけがをしました。 警察によりますと5日午後3時ごろ、関市西福野町の交差点で、東に向かって走っていた岐阜バスの路線バスと、反対方面から右折しようとした軽乗用車が衝突しました。 路線バスには、男性運転手（55）のほか乗客8人が乗っていて、このうち乗客の70代の女性が右腕を打撲する軽いけがをしました。また軽乗用車