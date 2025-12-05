『NINJA WARS』制作発表が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催された『東京コミコン2025』で行われ、山本千尋、ケイン・コスギらキャストと監督が登壇した。【集合ショット】素敵！華やかな衣装で登場した山本千尋＆ケイン・コスギら海外向けプラットフォーム「24/7 SAMURAI - SHINOBI」にて 2026年以降全世界配信されるということがこの場で発表された本作は、「24/7 SAMURAI - SHINOBI」を中心に2000万回超の視聴実績を誇