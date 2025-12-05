¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤¬¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£12·î24Æü¡¢25Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ­³ÚÄ®¡¢YEBISU GARDEN CINEMA¡¢kino cinema¿·½É¤Û¤«¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇÍ½¹ðÊÔ¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¿¥¤¥à ¡Á°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Á¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥Á¥ã