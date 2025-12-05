「ののちゃん」の愛称で親しまれている歌手の村方乃々佳さん(7歳)の公式インスタグラム・アカウントが、博多での思い出を投稿しました。【写真を見る】【 ののちゃん 】大きな石にチャレンジ「びくともしません」公演先の博多でひーちゃんと思い出ののちゃんは、「試石」と筆文字が彫り込んである大きな石を持ち上げようと、腰を落として両手で石をつかんだ姿勢でがんばっています。その隣では、ののちゃんとお揃いの服を着た妹