テレビ番組での出演者の発言で名誉を傷つけられたとして旧統一教会が読売テレビなどに賠償を求めた裁判で、最高裁は4日付で、教団側の上告を受理しない決定をしました。これで賠償を認めなかった1審、2審の判決が確定しました。この裁判は、読売テレビが制作している番組「情報ライブ ミヤネ屋」の2022年7月の放送で、コメンテーターとして出演していた紀藤正樹弁護士が教団について、「お金集めのためには何でもするっていう