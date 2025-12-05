ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授が、授賞式が行われるスウェーデンに到着しました。記者「坂口さんが奥様と共に滞在先のホテルに到着しました。笑顔で迎えられています」坂口さんは5日朝、授賞式が行われるスウェーデンの首都ストックホルムに到着しました。大阪大学坂口志文 特別栄誉教授「いろいろなイベントがあるので、どれも楽しみたいと思います」授賞式は10日に行われますが、受賞