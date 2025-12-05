7日に開幕する劇団四季のオリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演の最終通し稽古が5日、大阪四季劇場で行われた。19世紀の欧州で近代看護の礎を築いた「ランプを持った淑女」フロー（フローレンス・ナイチンゲール）と、芝居好きなゴースト、グレイが紡ぐ不思議な絆を、史実を織り交ぜながら描く。24年5月に初演され、これまでの動員数は30万6000人に上る。演出のスコット・シュワルツ氏は「西洋医学の礎を築いたフロ