「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart1」が5日、東京・日本武道館で行われた。4日間に渡る武道館公演の2日目は、「上からマリコ」で開幕した。篠田麻里子（39）が「腹から喉つぶすつもりできてください！」と叫び、センターに立ち、ファンからは大きなどよめきが起きた。「つぶすつもりで−」は、12年に行われた第4回総選挙で篠田が5位を獲得し