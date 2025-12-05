新潟市西区に農家が始めたユニークなおにぎり店が3日オープンし、話題となっています。西区小針の閑静な住宅街にオープンしたのは、おにぎり店「農家の嫁がむすぶおにぎり屋 十六代」。 店名の通り、店主は農家に嫁いだ樋口法子さん。実はダンスの先生で今回おにぎり店に転身という異色の経歴の持ち主です。この店舗、厨房のみという狭小店舗で、自ら栽培したコシヒカリの新米を使った梅やショウガなど14種類