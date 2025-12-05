誰でも人に認められたいという欲求がある。身近なパートナーには敬意をもってもらいたい。そんな当たり前のことがしづらくなっていくのが「結婚」なのかもしれない。【後編】寝室を夫婦別にした結果……妻のアドバイスに従っているつもりなのだけれど仕事と家事・育児しかしない日常に妻からの「寝室別」宣言(文:All About ニュース編集部)