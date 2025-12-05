車内演出に効果抜群！ 40系アルファード専用アンビエントライトが登場2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催されている「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」6号館Bのアルパインスタイルブースでは、「ALPINE EXPERIENCE 2025」in 大阪モーターショーと銘打ち、6台のデモカーがズラリと並び、来場者の注目を集めています。その中で、今回初展示となった製品が2つあります