Photo: SUMA-KIYO キャンプ好きの間で近年話題の「マルチグリドル」。僕も試してみたい気持ちはあったものの、少し値が張るため、なかなか手を出せずにいました。そんな中、あのダイソーからコスパ抜群の「マルチグリドル」が発売になったとの情報をキャッチ。さっそくGETしてきました。衝撃価格のマルチグリドル Photo: SUMA-KIYO