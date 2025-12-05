障害の有無などに関わらず全ての子どもたちが共に学ぶ「インクルーシブ教育」を推進するイベントが５日から県庁で始まり、特別支援学校の生徒が作業製品を販売しました。 このイベントは、インクルーシブ教育の推進に向け県民への理解を広めようと、県教育委員会の主催で、去年から実施しているものです。初日の５日は県内の特別支援学校がブースを設け、児童生徒が授業で製作したバッグや小物入れ、学校で育て