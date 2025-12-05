県は、太田市の「ぐんまこどもの国」の付近でクマが目撃されたとして、５日から当面の間、施設を臨時休園すると発表しました。 臨時休園したのは、太田市長手町にある「ぐんまこどもの国」です。県によりますと、４日午後３時５０分ごろ、園の入口から７００メートルほど離れた場所で、子グマ１頭の目撃情報がありました。園内での被害は確認されていないものの、利用者の安全を確保するため、５日から当面の間、臨時休園と