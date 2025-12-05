前橋市の不動産会社が車エビの養殖に乗り出し、ふるさと納税などを使って群馬から新鮮な海の幸の提供を目指しています。 車エビの養殖は、前橋市で不動産業などを営むＺＥＮＩＴＨが、新規事業としてことし７月から始めたものです。 「海なし県・群馬から新鮮な海産物を食卓に届けたい」と、伊豆半島から１０トンの海水を運び、約３万匹の車エビを育て始めました。夏の厳しい暑さや、先月からの急激な寒さなど、天候の影響から、