解体工事現場から出た産業廃棄物のコンクリートなど約３トンを渋川市の山林に不法投棄したとして、警察は４日、埼玉県の廃棄物処理会社の代表ら５人を逮捕しました。 廃棄物不法投棄の疑いで逮捕されたのは、埼玉県さいたま市の廃棄物処理会社「シッカリ工業」代表のデミル・エルダル容疑者（４６）と、トルコ人の男３人、パキスタン人の男１人、それに、桐生市新里町の農業、山口一男容疑者（８３）のあわせて５人です。