西武の滝澤夏央内野手（22）が5日、埼玉・所沢市内の球団施設で契約交渉に臨み、2100万増の3200万円で更改した。4年目の今季は125試合に出場し、438打席90安打、打率2割3分4厘、14打点、21盗塁といずれも自己最高の数字を残しての大幅アップたが、「もう少しできたという気持ちの方が大きい」と悔しさをあらわにした。西口文也監督が就任時に明言した「レギュラーは白紙」との言葉もあり、滝澤の今季のレギュラー奪取に懸け