鹿児島県警は5日、全国でマルチコピー機が悪用された偽警察詐欺が確認され、今後、県内でも発生のおそれがあるとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警によると、手口は次の通り。警察を名乗る人物から電話があり「あなたが犯人である証拠をみせる」と言われ、コンビニに行って証拠書類を印刷するよう指示されるコンビニのマルチコピー機を操作し、ニセの書類が印刷される被害者は本物の警察だと信じ、犯人宛てに現金を