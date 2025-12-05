広島市が山陽道に設置を目指していた「高陽スマートインターチェンジ」について国が事業化を許可しました。 山陽道広島東ＩＣと広島ＩＣ間に広島市が設置を目指していたＥＴＣ専用の「高陽スマートＩＣ」について国土交通省は５日付で事業化を許可しました。 完成すると山陽道までの所要時間が約１９分から８分に短縮されるほか、周辺の渋滞緩和も期待されています。 広島市の松井市長は「高陽地区の拠点性強