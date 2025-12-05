オープンから１カ月たった新生パセーラの水族館で、飼育されている動物の子どもたちの体重測定が公開されました。 永松 雄輔記者「今、水槽から出てきましたオオサンショウウオの子どもです。感触は？ヌメヌメしています」 「広島もとまち水族館」で行われたのは体重測定です。オオサンショウウオの１２歳の子どもは体長は約４０ｃｍで体がヌルヌルしているため手でささえるのも大変！実はかむ力が強く、うっかりか