全国一の産地、広島で歴史的不漁となっている養殖カキ。 中野水産 中野良広代表取締役「（カキ養殖を始めて）４４年になるが、こんなに死んだのは初めて。来年も（この状況）だったらたぶんカキ業者はもたない」 ４日にカキ業者を視察した横田知事。５日は古巣の農林水産省に出向き、鈴木大臣へ財政的な支援と中長期的な研究支援体制を求めました。 横田 美香知事「研究者のみなさんとしっかり連携させていただいて、ほかの県も