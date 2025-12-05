外国人観光客の県内への滞在を増やそうとインバウンド向けの日帰りツアーが始まりました。 広島駅からバスに乗り込み外国人観光客らが向かった先は… 川村 凌記者「バスから参加者が出てきました。今から呉の街を散策します」 就航したのは広島県観光連盟＝ＨＩＴが企画するインバウンド向け日帰りツアー。広島観光で定番化している平和公園や宮島ではなく、「呉」や「尾道」などを目的地とすることで滞在期間を延