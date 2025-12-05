県警が交通事故防止などへの啓発動画を作成した高校の放送部に感謝状を贈呈しました。 ５日の贈呈式には動画を作成した府中高校放送部の３人が参加し感謝状を受け取りました。 作成された４本の動画は、高速道路での逆走防止やヘルメット着用などを呼びかけるもので、先生の協力も得ながら約２カ月かけて作成したということです。 府中高校放送部は県警などが開催する「減らそう犯罪」高校生ＣＭ甲子園で去年グランプリも受賞し