容疑者逮捕の大きなてがかりにもなる「似顔絵」。その技術を警察官が学ぶ講習会が開かれました。 県警本部で行われたのは開催されたのは似顔絵のプロ、鑑識課の職員による似顔絵講習会です。 基本的な技術を習得するため県内１５の警察署などから２０人の警察官が参加して似顔絵のコツを学びます。 県警鑑識課 川原浩司次席「似顔絵から防犯カメラとか聞き込みなど、いろんなことに役立てるという意味では非常に有効だと思って