アイドルグループ・モーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）が5日、自身のインスタグラムを更新。今シーズン限りで現役を引退した元プロ野球選手の中田翔氏（36）との2ショットを公開した。【写真】「嬉しそう」「2人とも良い笑顔」“7年ぶり”再会の中田翔と笑顔の2ショットを披露した牧野真莉愛熱狂的な日本ハムファンであり、中田氏のファンでもあることで知られる牧野は、「翔くんに会えました ※2018年ぶり」と報告し、11月