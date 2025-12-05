タレントの浜田翔子（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。第4子を妊娠したことを発表した。「4人目を授かりました」と報告した浜田。夫、3兄弟との家族ショットを公開した。「無事安定期に入り、体調も落ち着いてます」とし、「来年は、さらに賑やかになりそうです。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」とつづった。浜田は2020年6月にユーチューバーでミュージシャンのカブキンと結婚。21年12月28日に