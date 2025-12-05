◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル第2日が名古屋市内で行われ、ペアのフリーに昨季世界選手権優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。22年以来3年ぶりの王座奪還を目指す舞台で、華麗なスケーティングを披露して会場を沸かせ、堂々の優勝を飾った。映画「グラディエーター」の曲に乗り、公式練習