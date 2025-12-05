高市早苗首相は5日夜、自民党の麻生太郎副総裁、鈴木俊一幹事長ら党幹部と東京都内で会食した。首相が官邸や宿舎の外で会食するのは就任後初めて。政権発足から約1カ月半がたち、今後の政権運営や国会対応などについて意見交換したとみられる。木原稔官房長官も同席した。会食は首相が主催し、都内のホテル内の西洋料理店で実施。出席者によると、首相は政権運営への党幹部らの協力に謝意を示したという。これまで自宅である