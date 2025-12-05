NHKと全国の民放各局は5日、小規模な中継局を共同利用する計画について総務省で開かれた協議会で基本合意した。山間地などでもテレビ放送を見られる環境を維持するのを目的とし、NHK子会社に加えて新たに設立する基金を活用する。関係者によると、当初案ではNHKが還元目的積立金から子会社に対し600億円を支出。子会社が一括して中継局の設備を保有し、民放側から利用料を徴収することを想定していたが、コスト上の懸念から頓