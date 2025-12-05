人気アニメ「SLAM DUNK」の聖地として知られる神奈川・鎌倉市が2014年から交付を始めた、原付きバイク用の“ご当地ナンバープレート”を2026年1月末で交付停止することを発表した。市民からは「なくした方がいい」「寂しい」と今、意見が割れているようだ。市民も戸惑う突然の決定の背景にあるのは、鎌倉市が抱えるオーバーツーリズム問題だという。ご当地ナンバープレート交付停止ナンバープレートには、湘南の穏やかな海が広がり