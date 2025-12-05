写真左から、契約更改交渉を終え、会見に臨む横浜ＤｅＮＡの平良、佐々木横浜ＤｅＮＡの平良拳太郎投手（３０）が５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４００万円増の年俸３千万円でサインした。今季は１２試合で４勝３敗、防御率２・９５だった。佐々木千隼投手（３１）も契約交渉し、１００万円減の年俸３４００万円で更改した。ＤｅＮＡ２年目の今季は２０試合に登板し、２勝１敗で防御率４・１５、４ホールド