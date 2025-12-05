◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は１４７・８９点、合計２２５・２１点で金メダル。３季ぶりのＧＰファイナル優勝を果たした。２６年ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦。「りくりゅう」は、五輪開催地イタリアを舞台とする映画「グラディエーター」を演じた。８年ぶりの