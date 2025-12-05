日本ハム・郡司裕也捕手が５日、大阪市内のミズノ大阪本社で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。今オフ新たに同社のアンバサダーに就任し、グラブやミット、スパイクなど商売道具の打ち合わせを入念に行って来季への準備を進めた。カブス・鈴木誠也ら球界を代表するプレーヤーが集結したこの日。「全選手のいろいろな道具を見て、本当に皆さんこだわっていらっしゃるなと。自分ももっと、プロとして極