【ペルソナ5 スペシャル・ビッグバンド・コンサート】 [東京公演] 会場：新宿文化センター 大ホール 日程： 12月2日、12月3日、12月4日 ※4公演 17時30分開場 / 18時30分開演（各回共通） ※12月4日は13時より追加公演 [関西公演] 会場：神戸国際会館 こくさいホール 日程：